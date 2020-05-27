Фото: В Україні відкрили справу проти віце-адмірала Чорноморського флоту РФ (sevastopol su)

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України

Проти віце-адмірала, начальника штабу-першого заступника командуючого Чорноморського флоту РФ відкрили справу щодо підбурювання українських військовослужбовців до вчинення державної зради. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Цей факт встановили, коли вели розслідування проти цього командуюючого, але по іншій справі - пособництві ведення агресивної війни проти України.

Слідство встановило, що в березні 2014 року у Севастополі він підбурював українських військових до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту. Він їм погрожував розправою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Нагадаємо, у 2014 році в Криму росіянами була здійснена військова операція, яка поклала початок анексії Кримського півострову.

Раніше повідомлялось, що співробітника спецслужби РФ підозрюють у підбурюванні посадовця Кабміну до держзради.

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Автор: Анастасия Рокитна