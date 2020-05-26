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Сотрудника спецслужбы РФ подозревают в подстрекательстве чиновника Кабмина к госизмене

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 11:35
Сотрудника спецслужбы РФ подозревают в подстрекательстве чиновника Кабмина к госизмене
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Продолжается досудебное расследование

Сотруднику спецслужбы Российской Федерации сообщено о подозрении в подстрекательстве должностного лица Кабинета министров Украины к госизмене. Продолжается досудебное расследование, оно осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрение объявили гражданину РФ, начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, мужчина в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Тогда чиновника правительства признали виновным и приговорили к реальной мере наказания. В сентябре 2019 году в рамках обмена он был передан России.

Речь идет об экс-заместителе руководителя протокола экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславе Ежове.

Напомним, в 2019 году подозреваемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили из-под стражи.

Отметим, экс-переводчик Гройсмана тогда признал свою вину, но его обменяли на украинца в рамках обмена пленными.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныгосизмена
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