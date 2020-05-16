В Украине отелям и санаториям хотят выдавать специальные знаки: что это означает

Туризм в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Украинским гостиницам и санаториям планируют выдавать знак чистоты и безопасности

В Украине отели и усадьбы для туристов и отдыхающих могут получить специальные знаки в условиях пандемии коронавируса. Эти значки должны указывать, что в заведениях безопасно и они полностью соответствуют всем санитарным требованиям.

Инициатива принадлежит представителям туристической отрасли Украины - Комитету по туризму Торгово-промышленной палаты Украины при поддержке общественных организаций - Visit Ukraine, Ассоциации Индустрии гостеприимства и объединения Сообщества гостеприимства.

По замыслу, знак "Чистое и безопасное" введут для гостиниц, санаториев и усадеб сельского туризма в интересах самих потенциальных посетителей.

Как говорится в сообщении Travel Press Club на странице в Facebook, такой знак может бесплатно выдаваться тем, кто согласен выполнять и соблюдать методических рекомендаций или правил гигиены и чистоты, которые будут утверждены Государственным агентством развития туризма Украины и Минздравом.

Знак "Чистое и безопасное" сможет укрепить доверие туристов к месту назначения, уверены представители туристической отрасли.

"Список таких гостиниц и усадеб сельского туризма каждый турист сможет увидеть на сайте Министерства культуры и информационной политики, ТПП Украины, а также на сайтах туроператоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следить за чистотой и безопасностью в заведениях с таким знаком смогут сами туристы, а не специальные комиссии. В комментариях к посту Travel Press Club указали, что клиенты и гости отелей и санаториев будут рассказывать об этом в отзывах, по аналогии с популярными сервисами бронирования жилья.

Напомним, что популярный украинский курорт Буковель открылся для посетителей с 15 мая. При этом важно отметить, что туристы могут столкнуться с определенными проблемами - отели и другие сервисы курорта остаются закрытыми до окончания карантина в Украине.

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Автор: Владимир Костырин