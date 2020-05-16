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Буковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцам

Lite » Путешествия 16.05.2020 - 09:00
Буковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцам
Буковель вышел из карантина (фото из открытых источников)

Украинцы могут столкнуться с проблемами в Буковеле

Популярный среди украинцев курорт Буковель открылся. Теперь жители нашей и других стран могут насладиться отдыхом в Карпатах.

Как стало известно, курорт открылся для посетителей с 15 мая. Буковель открыт для заезда туристов и прогулок по территории. Возобновили работу также обзорные подъемники №2 и №2R. Также можно посетить Гуцул Ленд Буковель.

При этом, туристы, которые хотят отдохнуть в Буковеле, могут столкнуться с определенными проблемами. Стоит обратить внимание на то, что отели и другие сервисы курорта остаются закрытыми до окончания карантина в Украине.

Кроме того, дорога до горнолыжного курорта со стороны Закарпатья и Яблуницкого перевала закрыта на ремонтные работы. Поэтому водителям въехать на территорию Буковеля удастся исключительно дорогой через село Поляница.

Буковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцамБуковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцамБуковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцамБуковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцамБуковель открылся, но доехать туда стало труднее: что делать украинцам

Сколько стоит отдых в Буковеле

Многочисленные гостиницы Буковеля уже готовятся к тому, чтобы принимать гостей. Отели, SPA Resort, SPA Hotel предлагают скидки до 40%, в стоимость некоторых номеров входит завтрак.

Семь дней проживания в гостинице обойдутся двум отдыхающим от 5500 до 80000 грн. Есть даже бюджетные варианты по 2500 тысячи гривен.

Ранее мы писали, когда украинцам снова разрешат летать за границу после снятия карантина и возобновления авиасообщения.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины буковель
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