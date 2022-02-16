UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Украину осуществили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но Минцифры было готово

Автор: Анастасия Рокитна

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на страну вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но к ней были готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на совместный брифинг Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ.

"Вчера была совершена самая большая в истории Украины DDoS-атака", - заявил он.

По словам министра, эта атака носит беспрецедентный характер.

"Понятно, что она готовилась заранее. Ключевая цель - дестабилизация и посеять панику, чтобы в нашей стране появился определенный хаос", - рассказал Федоров.

Министр отметил, что украинская власть была к ней готова.

"Вчера не удалось достичь поставленных целей. Украина готова к подобным атакам, мы понимаем, что может происходить в будущем", - заявил он.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины еще продолжается.

Отметим, министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака