В Украине осуществили более 50 тысяч кибератак за неделю. Среди них - на веб-ресурсы Зеленского
Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня заблокировали более 50 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Это на 17% больше, чем на предыдущей неделе.
Так, системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет:
- заблокировано 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%)
- заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины.
Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий.
- попыток получения прав пользователя - 49%
- попыток получения прав администратора - 22%
- нарушений корпоративной политики безопасности - 8%
- подозрительного исполняющего кода - 8%
- применение нестандартных протоколов - 8%
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4 384 киберинцидента.