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В Україні здіснили понад 50 тисяч кібератак за тиждень. Серед них - на вебресурси Зеленського

Автор: РБК-Україна

Фахівці Держспецзв'язку з 9 по 15 червня заблокували понад 50 тисяч атак на державні інформаційні ресурси. Це на 17% більше, ніж попереднього тижня.

Таку статистику оприлюднили в Facebook Держспецзв'язку.

Так, системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет:

  • заблоковано 50 571 атака різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%)
  • заблоковано 19 DDoS-атак. Переважно на вебресурси президента України.

Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 177 118 підозрілих подій.

  • спроб отримання прав користувача - 49%
  • спроб отримання прав адміністратора - 22%
  • порушень корпоративної політики безпеки - 8%
  • підозрілого виконувального коду - 8%
  • застосування нестандартних протоколів - 8%

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінцидентів.

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