В Украине осудили двух предателей, которые передавали позиции "Азова" врагу

"Шевченковский районный суд г. Черновцы вынес тюремные приговоры еще двум предателям Украины, которых разоблачила Служба безопасности. Граждане получат по 16 и 10 лет лишения свободы за то, что работали на оккупантов", - пишет пресс-служба СБУ.

Один из осужденных - уроженец Киева, который до января 2021 года передавал российским кураторам информацию о расположении корпусов Азова. После этого он покинул территорию Украины, однако во время полномасштабного вторжения Россия "повернула" его назад.

"Он должен был разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", - добавляет пресс-служба.

Предателя задержали в Черновцах, а его сообщника - в Чернигове.