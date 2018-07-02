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В Україні залишаються знеструмленими 42 населених пункти в двох областях

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 08:36
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

У Дніпропетровській області знеструмлено 38 населених пунктів, у Луганській - 4

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач сьогодні, 2 липня, станом на 7:00 залишаються знеструмленими 42 населених пункти у 2 областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у Дніпропетровській області знеструмлено 38 населених пунктів, у Луганській - 4.

"Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру було зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової сфери",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 19:00 1 липня в Україні без світла в результаті ускладнення погодних умов залишались 66 населених пунктів.

 

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Теги публікації: Гідрометцентр, гроза, ветер, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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