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В Україні через негоду без світла залишилися 66 населених пунктів

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 20:56
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

В Україні за добу було відкачано понад 9 тис. м куб. води

В Україні станом на 19:00 без світла в результаті ускладнення погодних умов залишаються 66 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДНСН).

"Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 66 нас. пунктів у 3 областях, а саме: Дніпропетровська - 46 н.п., Луганська - 11 н.п. та Київська - 9 н.п" - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що у Львівській області залишаються підтопленими 4 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. Також в Чернігівській області залишається підтопленою 1 присадибна ділянка.

Крім того, відзначимо, що за добу було відкачано понад 9 тис. 300 м куб. води.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з відновлення електропостачання, відкачування води та ліквідації наслідків негоди.

В Україні триває ліквідація наслідків негоди У Чернігові триває ліквідація наслідків підтоплення
Теги публікації: ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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