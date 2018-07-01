В Україні через негоду без світла залишилися 66 населених пунктів

В Україні за добу було відкачано понад 9 тис. м куб. води

В Україні станом на 19:00 без світла в результаті ускладнення погодних умов залишаються 66 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДНСН).

"Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 66 нас. пунктів у 3 областях, а саме: Дніпропетровська - 46 н.п., Луганська - 11 н.п. та Київська - 9 н.п" - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що у Львівській області залишаються підтопленими 4 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. Також в Чернігівській області залишається підтопленою 1 присадибна ділянка.

Крім того, відзначимо, що за добу було відкачано понад 9 тис. 300 м куб. води.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з відновлення електропостачання, відкачування води та ліквідації наслідків негоди.