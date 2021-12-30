В Украине остановлена разработка COVID-вакцины: названа причина

Львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук занимались созданием украинской вакцины против коронавируса. Однако разработка препарата остановилась из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства.

"План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно", - напомнил ученый.

Далее, как утверждает Сибирный, нужно было исследовать, защищают ли образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Это исследование должны были проводить в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - утверждает ученый.

Еще одна причина остановки разработки украинской вакцины - недостаток финансирования.

"Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных - сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", - добавил Сибирный.

Он считает, что перспектив для разработки украинской вакцины нет. По его словам, исследование препарата продвигаться не будет. Но также ученый настаивает, что Украине нужна собственная вакцина, как это сделали развитые государства.