В Україні зупинено розробку COVID-вакцини: названо причину

Львівські вчені з Інституту біології клітин Національної академії наук займалися створенням української вакцини проти коронавірусу. Проте розробка препарату зупинилася через відсутність фінансування та зацікавленості з боку держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Інституту, академіка Андрія Сибірного для " Суспільному ".

"План роботи виконали: ми зробили продуценти вірусних білків на гуманізованих дріжджах, очистили білки, охарактеризували їх, довели, що вони є високоімуногенними, тобто викликають появу антитіл у мишей. Це позитивно", - нагадав учений.

Далі, як стверджує Сибірний, потрібно було досліджувати, чи захищають білки, що утворилися, від смерті через COVID-19 трансгенних мишей. Це дослідження мали проводити у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

"Не вдалося, тому що Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає", - стверджує вчений.

Ще одна причина зупинки розробки української вакцини - нестача фінансування.

"Наше дослідження коштувало майже 300 тисяч євро. Щоб зробити вакцину, потрібно досліджувати на великих тварин - ховрахах, приматах. Потрібні великі обсяги препаратів, потрібно інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв із МОЗ, вони кажуть: "Ми не фінансуватимемо це. Нехай Фонд цим займається". Це повисло. Був інтерес президента та прем'єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає", - додав Сибірний.

Він вважає, що перспектив для розробки української вакцини немає. За його словами, дослідження препарату не просуватиметься. Але вчений також наполягає, що Україні потрібна власна вакцина, як це зробили розвинені держави.