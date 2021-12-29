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В Украине планируют создать платформу для быстрого получения вакцин от COVID

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Среда 29 декабря 2021 18:44
В Украине планируют создать платформу для быстрого получения вакцин от COVID Фото: в Украине планируют создать платформу для быстрого получения вакцин от COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Новый штамм коронавируса "Омикрон" все вызывает беспокойство из-за своей заразности и стремительного распространения во всем мире. В Украине предлагают создать универсальную платформу для создания различных типов вакцин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института молекулярной биологии и генетики.

Пока неизвестно, насколько бустерные дозы вакцины эффективны против нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Ряд стран уже ввел введение своим гражданам 3-й или 4-й "бустерной" дозы вакцинами, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии - покажет время", пишет пресс-служба ИМБГ НАНУ.

Ученые ИМБГ НАНУ, со своей стороны, предлагают создать универсальную кассетную платформу, которая способна клонировать и изменять штаммы заболевания с целью получения различных типов вакцин: ДНК, РНК или же белковых.

"В ближайшее время это направление станет очень актуальным, поскольку ни одна иностранная фармацевтическая компания из-за собственных финансовых интересов и желания как можно больше заработать на существующих разработках не способна так быстро реагировать на меняющуюся ситуацию", - добавляет пресс-служба.

Сегодня ИМБГ уже начало создание соответствующей платформы.

"Важно, чтобы осознание властью того факта, что пандемия - это тоже война, которой не видно конца и неизвестно, откуда и какой придет враг, реализовалось в конкретные дела и национальные научные программы", - отмечает пресс-служба.

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