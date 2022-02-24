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В Україні зупинили обіг усіх цінних паперів

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 11:13
В Україні зупинили обіг усіх цінних паперів Фото: обіг цінних паперів зупинили в Україні 24 лютого через воєнний стан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) зупинила обіг всіх цінних паперів. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

"Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку", - йдеться в повідомленні.

Зупинка не стосується операцій необхідних для здійснення:

  • Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;
  • Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

"Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні через те, що Росія почала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки. Робота валютного ринку зупинена, окрім продажу валюти клієнтам.

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