UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине есть основания смягчить карантин, - Радуцкий

Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

Об этом заявил глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

"На сегодня мы видим значительное уменьшение количества новых заболевших. Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек - 32%, загруженность аппаратов ИВЛ - 9%. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", - заявил он.

Радуцкий добавил, что в Украине ни один регион не находится в "оранжевой зоне".

"Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года", - подчеркнул он.

Напомним, Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca.

Кроме того, украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавирус Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Михаил РадуцкийКарантинКоронавирус