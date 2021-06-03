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В Україні є підстави пом'якшити карантин, - Радуцький

Автор: РБК-Україна

На сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому у уряду є підстави послабити карантин в Україні.

Про це заявив голова Комітету зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Україна 24".

"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, в 4 рази більше, ніж хворих - такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаженість реанімаційних ліжок - 32%, завантаженість апаратів ШВЛ - 9%. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", - заявив він.

Радуцький додав, що в Україні жоден регіон не знаходиться в "помаранчевій зоні".

"Сьогодні не залишилося навіть жодної помаранчевої зони, всі області Жовті, деякі наблизилися до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року", - підкреслив він.

Нагадаємо, Україна в червні отримає більше мільйона доз вакцин від COVID. Очікуються поставки від компаній Pfizer і AstraZeneca.

Крім того, українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірус Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

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Новини України Михайло РадуцькийКарантинКоронавірус