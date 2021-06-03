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В Украине есть основания смягчить карантин, - Радуцкий

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 19:39
В Украине есть основания смягчить карантин, - Радуцкий Фото: глава комитета по здоровью Нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

Об этом заявил глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

"На сегодня мы видим значительное уменьшение количества новых заболевших. Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек - 32%, загруженность аппаратов ИВЛ - 9%. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", - заявил он.

Радуцкий добавил, что в Украине ни один регион не находится в "оранжевой зоне".

"Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года", - подчеркнул он.

Напомним, Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca.

Кроме того, украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавирус Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации.

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