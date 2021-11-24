Так, в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год, в пункте базирования Одесса и в акватории Черного моря было проведено инструкторско-методическое занятие "Организация противоподводной диверсионной обороны пунктов базирования".

"Мы создали несколько учебных групп. Они по очереди переходили из одного учебного места в другое, где им демонстрировали работу расчетов на постах по освещению надводной и подводной обстановки, водолазного, плавного и берегового патруля", - говорится в сообщении.

Во время которого, в частности, руководителям подразделений продемонстрировали порядок выполнения задач противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирований.

Вместе с тем военные командиры во время таких маневров отрабатывали принятие решений во время быстро меняющейся обстановки, а также порядок применения оружия в современных условиях.

Фото: в Украине основали противодиверсионную оборону национального флота (facebook.com/navy.mil.gov.ua)