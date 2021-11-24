Так, у рамках підбиття підсумків діяльності ЗСУ за 2021 рік, у пункті базування Одеса та в акваторії Чорного моря було проведено інструкторсько-методичне заняття "Організація протипідводної диверсійної оборони пунктів базування".

"Ми створили кілька навчальних груп. Вони по черзі переходили з одного навчального місця в інше, де їм демонстрували роботу розрахунків на постах із висвітлення надводної та підводної обстановки, водолазного, плавного та берегового патруля", - йдеться в повідомленні.

Під час якого, зокрема, керівникам підрозділів продемонстрували порядок виконання завдань протипідводно-диверсійної оборони пунктів базувань.

Разом з тим військові командири під час таких маневрів відпрацьовували ухвалення рішень під час мінливої обстановки, а також порядок застосування зброї в сучасних умовах.

Фото: в Україні заснували протидиверсійну оборону національного флоту (facebook.com/navy.mil.gov.ua)