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В Украине от осложнений гриппа умер человек

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 13:37
В Украине от осложнений гриппа умер человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек

В Украине от осложнений гриппа типа А умер мужчина, который заболел 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Как сообщается, мужчина скончался 31 декабря.

"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 г. больной умер, - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

"Напоминаем: лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания… При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине под запрет попало известное лекарство от гриппа и простуды Фармацитрон Форте.

Кроме того, в столице за неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 172 человека. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и ниже базовой линии на 50,7%. Показатель заболеваемости составляет 378,6.

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