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В Україні від ускладнень грипу померла людина

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 13:37
В Україні від ускладнень грипу померла людина
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всього з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб

В Україні від ускладнень грипу типу А помер чоловік, який захворів 20 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Facebook.

Як повідомляється, чоловік помер 31 грудня.

"Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 р. хворий помер, - йдеться в повідомленні.

Всього з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, з них 79% діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

"Нагадуємо: найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання... При перших симптомах обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні під заборону потрапило відоме ліки від грипу та застуди Фармацитрон Форте.

Крім того, у столиці за тиждень грип та ГРВІ захворіли 11 172 людини. Інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, і нижче базової лінії на 50,7%. Показник захворюваності становить 378,6.

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