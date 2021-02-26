В Украине ОРВИ заболели еще более 170 тысяч человек, эпидпорог не превышен

В Украине за прошлую неделю острой респираторной вирусной инфекцией заболели 170 484 человека, включая коронавирусную инфекцию. Интенсивный показатель заболеваемости на 7,1% меньше эпидемического порога.

Показатель заболеваемости в Украине составляет 448,7 на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель зафиксирован в Ивано-Франковской (848,9) области, самый меньший - в Харьковской (261,4) области.

При этом было зарегистрировано 76 пациентов с гриппоподобным заболеванием (ГПЗ), показатель - 194,2 на 100 тысяч населения, и 66 пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ). За неделю было привито от гриппа 438 человек.

С начала эпидемического сезона в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 10% меньше показателя прошлогоднего периода. С 28 сентября по 21 февраля переболели 8,4% населения страны, 67 378 - были госпитализированы (из них 32,3% - дети до 17 лет). Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано. С начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 190 500 человек.