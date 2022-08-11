Украине - оружие, России - изоляция. Зеленский обратился к участниками конференции в Копенгагене

"Никому не нужны новые катастрофы. Следует сделать выводы из катастрофы 1986 года, из десятилетий, которые россия использовала, чтобы подготовиться к этой подлой войне против всей свободной Европы", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что необходимы решительные действия и уверенное единство в реакции на военную агрессию РФ.

"С 8 лет войны на Донбассе и за 170 дней террора против Украины после 24 февраля - ни одного умалчивания, только правда. Никакого промедления, только решительных действий, никакой растерянности, только уверенное единство. Нужно оружие и снаряды для нашей обороны по максимуму, нужны финансы для Украины в достаточном объеме и без всяких бюрократических блокировок", - добавил президент.

По его словам, нужна полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономические, технологические и жесткие санкции.

"Это наша с вами обязанность перед нашими государствами, перед всеми будущими поколениями свободных людей, сделать все, чтобы остановить Россию. Обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что никакое другое государство не сможет повторить этот террор. Я верю, что мы выполним наш долг", - подчеркнул Зеленский.