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Україні - зброя, Росії - ізоляція. Зеленський звернувся до учасників конференції в Копенгагені

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Реагування на вторгнення в Україну зараз має бути повномасштабним, як і війна, яку розпочала Росія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на донорській конференції союзників України з країн Північної Європи.

"Нікому не потрібні нові катастрофи. Слід зробити висновки з катастрофи 1986 року, з десятиліть, які Росія використовувала, щоб підготуватися до цієї підлої війни проти всієї вільної Європи", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що необхідні рішучі дії і впевнена єдність в реакції на військову агресію РФ.

" З восьми років війни на Донбасі та зі 170 днів терору проти України після 24 лютого - жодного замовчування, тільки правда. Ніякого зволікання, тільки рішучих дій, ніякої розгубленості, тільки впевнена єдність. Потрібна зброя і снаряди для нашої оборони по максимуму, потрібні фінанси для України в достатньому обсязі і без всяких бюрократичних блокувань", - додав президент.

За його словами, потрібна повна ізоляція держави-терориста, насамперед економічні, технологічні та жорсткі санкції.

"Це наш з вами обов'язок перед нашими державами, перед усіма майбутніми поколіннями вільних людей, зробити все, щоб зупинити Росію. Забезпечити її програш у цій війні і гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор. Я вірю, що ми виконаємо наш обов'язок", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терміни завершення війни України з Росією залежать від двох факторів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України