В Украине организовали онлайн-забег для помощи зенитчикам: как присоединиться
Украинская беговая команда Squad UA Runners организовала благотворительный онлайн-забег. Главной целью является сбор средств для украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squad UA Runners в Facebook.
Как принять участие в благотворительном забеге:
Чтобы стать участником онлайн-забега, нужно заполнить Google-форму по ссылке.
Каждый может выбрать желаемую дистанцию, которую он хочет пробежать. Дистанции символичны и перекликаются с возможностями украинских ЗРК:
- 7.5 километров - дальность поражения цели нашими ЗРК составляет до 75 километров;
- 25 километров - высота поражения цели - до 25 километров.
После регистрации необходимо оплатить стартовый взнос на реквизиты организации. Стоимость составляет 250 гривен, но можно пересылать больше. Реквизиты будут доступны в Google-форме.
Каждый человек может принять участие независимо от страны, где он проживает.
Присоединиться к инициативе беговой команды можно до 10 июля включительно.
На что пойдут деньги:
Главной целью сбора средств является закупка 16 комплектов радиостанций для украинских воинов, которые находятся на Запорожском и Донецком направлениях.
Все собранные деньги пойдут на оснащение новым оборудованием воинов Зенитной Ракетной бригады им. Гетьмана Пилипа Орлика.
Каждый финишер забега получит награду - медаль в виде шеврона бригады.
Кто устраивает благотворительный забег:
Главным организатором акции является ГО "Сквад ЮА Раннерс" - команда, популяризирующая любительский бег среди украинцев. Она была создана в июне 2018 года. С этого времени в команду вошли сотни новых участников.
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