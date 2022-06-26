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В Украине организовали онлайн-забег для помощи зенитчикам: как присоединиться

Новина українською →
Воскресенье 26 июня 2022 19:51
В Украине организовали онлайн-забег для помощи зенитчикам: как присоединиться Фото: в Украине организовали онлайн-забег для помощи зенитчикам (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинская беговая команда Squad UA Runners организовала благотворительный онлайн-забег. Главной целью является сбор средств для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squad UA Runners в Facebook.

Как принять участие в благотворительном забеге:

Чтобы стать участником онлайн-забега, нужно заполнить Google-форму по ссылке.

Каждый может выбрать желаемую дистанцию, которую он хочет пробежать. Дистанции символичны и перекликаются с возможностями украинских ЗРК:

  • 7.5 километров - дальность поражения цели нашими ЗРК составляет до 75 километров;
  • 25 километров - высота поражения цели - до 25 километров.

После регистрации необходимо оплатить стартовый взнос на реквизиты организации. Стоимость составляет 250 гривен, но можно пересылать больше. Реквизиты будут доступны в Google-форме.

Каждый человек может принять участие независимо от страны, где он проживает.

Присоединиться к инициативе беговой команды можно до 10 июля включительно.

На что пойдут деньги:

Главной целью сбора средств является закупка 16 комплектов радиостанций для украинских воинов, которые находятся на Запорожском и Донецком направлениях.

Все собранные деньги пойдут на оснащение новым оборудованием воинов Зенитной Ракетной бригады им. Гетьмана Пилипа Орлика.

Каждый финишер забега получит награду - медаль в виде шеврона бригады.

Кто устраивает благотворительный забег:

Главным организатором акции является ГО "Сквад ЮА Раннерс" - команда, популяризирующая любительский бег среди украинцев. Она была создана в июне 2018 года. С этого времени в команду вошли сотни новых участников.

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