В Україні організували онлайн-забіг для допомоги зенітникам: як приєднатися

Українська бігова команда Squad UA Runners організувала благодійний онлайн-забіг. Головною метою є збір коштів для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Squad UA Runners у Facebook.

Як прийняти участь у благодійному забігу:

Для того, щоб стати учасником онлайн-забігу, потрібно заповнити Google-форму за посиланням.

Кожен може вибрати бажану дистанцію, яку він хоче пробігти. Дистанції є символічними і перегукуються зі спроможностями українських ЗРК:

7.5 кілометрів - дальність ураження цілі нашими ЗРК становить до 75 кілометрів;

25 кілометрів - висота ураження цілі - до 25 кілометрів.

Після реєстрації необхідно сплатити стартовий внесок на реквізити організації. Вартість становить 250 гривень, але можна надсилати більше. Реквізити будуть доступні в Google-формі.

Кожна людина може прийняти участь незалежно від країни, де вона проживає.

Приєднатися до ініціативи бігової команди можна до 10 липня включно.

На що підуть гроші:

Головною ціллю збору коштів є закупівля 16 комплектів радіостанцій для українських воїнів, які знаходяться на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Всі зібрані гроші підуть на оснащення новим обладнанням воїнів Зенітної Ракетної Бригади ім. Гетьмана Пилипа Орлика.

Кожен фінішер забігу отримає нагороду - медаль у вигляді шеврона бригади.

Хто влаштовує благодійний забіг:

Головним організатором акції є ГО "Сквад ЮА Раннерс" - команда, яка популяризує аматорський біг серед українців. Вона була створена ще в червні 2018 року. З того часу в команду увійшли сотні нових учасників.