В Украине оптовые цены на бензин и дизтопливо в апреле упали более чем на 20%

Средняя цена дизельного топлива и бензина в мелкооптовом украинском сегменте в течение апреля упала более чем на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Enkorr.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", оптовая цена дизтоплива упала на 23% - с 16,40 до 12,70 грн/л,

Стоимость бензовозных партий в Коростене (Житомирская область) за месяц упала на 3,60 грн/л - с 15,80 до 12,20 грн/л. Спотовые цены на терминале в Новоград-Волынском обвалились на 3,75 грн/л - с 15,95 до 12,20 грн/л.

Еще более существенно за прошедший месяц цены упали в портах - на 4,1 грн/л - до 11,60 грн/л. В столичном регионе средняя цена бензовозных партий ДТ упала на 3,65 грн/л - с 16,10 до 12,45 грн/л.

Также отмечается, что Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн/л - до 12,95 грн/л. Это самое большое месячное снижение мелкооптовых цен ДТ с ноября 2018 года, когда в течение месяца цены упали на 4,75 грн./л после скачка в сентябре-октябре на фоне перебоев с поставками из Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" на май снизил цены на газ для промышленности. Цены на май упали на 15%.