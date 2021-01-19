В Украине окружающей среде нанесли более 2 млрд гривен убытков в 2020 году

Госэкоинспекция насчитала 2 миллиарда 158 млн гривен убытков в 2020 году за нарушение природоохранного законодательства. Ведомство провело более 30 тысяч проверок.

Об этом сообщает пресс-служба экоинспекции.

"За этот период территориальные органы ГЭИ совершили более 30 тысяч (30252) проверок. По выявленным фактам нарушений составлено 31,7 тысячи протоколов, а к административной ответственности привлечено 28 500 человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыто 508 уголовных производств", - информируют в ведомстве.

Указано, что по сравнению с 2019 годом инспекция рассчитала на 3% больше убытков.

"По сравнению с 2019 годом, наблюдаем рост общей суммы начисленных убытков в 2020 (хотя почти весь год инспекторы работали в условиях карантина, то есть без проведения плановых проверок) на 3% (в 2019 году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 2 миллиарда 81 миллион гривен)", - сказано в сообщении.

Напомним, Государственная экоинспекция по итогам прошлого года получила более 2 тысяч обращений от украинцев о зафиксированных нарушениях природоохранного законодательства. Количество жалоб выросло на 16% в сравнении с 2019-м.

Как писало РБК-Украина, в Украине в шесть раз выросли суммы возмещения за сильное загрязнение земель: вступил в силу соответствующий приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.