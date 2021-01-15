В 2020 в Украине на экологические нарушения жаловалась на 16% чаще

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Государственная экоинспекция по итогам 2020 года получила более две тысячи обращений от украинцев о зафиксированных нарушениях природоохранного законодательства. Количество жалоб выросло на 16% в сравнении с 2019-м.

Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

"Более 2000 (2284) обращений от граждан о преступлениях против окружающей среды получила Госэкоинспекция в течение 2020 года. Количество жалоб по сравнению с 2019 годом выросло на 16% (1888 обращений)", - указано в сообщении.

Больше всего в Госэкоинспекцию обращались жители Киева и Киевской области.

В ведомстве обращают внимание, что обращение по фактам экологических нарушений, которые ГЭИ получает от граждан - это одно из оснований для проведения внеплановой проверки.

После получения жалобы Госэкоинспекция инициирует мероприятие контроля за соблюдением природоохранного законодательства, в ходе которого инспекторы проверяют факты, приведенные в письме, привлекают преступников к ответственности и предоставляют предписания по устранению нарушений.

Напомним, в Украине в шесть раз выросли суммы возмещения за сильное загрязнение земель: вступил в силу соответствующий приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как писало РБК-Украина, Государственная экологическая инспекция также усилит борьбу против рыбного браконьерства. Ведомство получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности.