В Україні близько 9 тисяч мостів перебувають в аварійному стані, - Кава

4,5 тисячі українських мостів потребують термінового закриття і ремонту

Близько 9 тисяч мостів в Україні потребують капітального ремонту. Про це заявив радник голови "Укравтодору" Олександр Кава в ефірі "112".

В Україні на сьогоднішній день існує близько 17 тис мостів, 9 тисяч з яких в аварійному стані.

Кава зазначив, що 4,5 тисячі українських мостів потребують термінового закриття і ремонту.

"І проїзд по ним, по-хорошому, потрібно було б закрити", - зазначив Кава.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що "Укравтодор" перевірив 487 дорожніх об'єкта, на 28% з них виявлені недоліки.

На сьогоднішній день представники "Укравтодору" перевірили 487 дорожніх об'єктів - 90% від їх загальної кількості. На 28% перевірених об'єктів виявлені недоліки. Усі підрядники, які схалтурили виправлять помилки за власні гроші", - зазначив Гройсман.