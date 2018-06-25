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Интервью

В Украине около 5 тыс. ромов ведут кочевой образ жизни

НовостиОбщество    25.06.2018 - 14:15
Фото: лагерь ромов (facebook.com/amnestyua)
Фото: лагерь ромов (facebook.com/amnestyua)

Отмечается, что у ромов на Закарпатье есть трудности с трудоустройством

В Украине около 5 тысяч ромов ведут кочевой образ жизни. Об этом рассказала во время пресс-конференции вице-президент МБФ "Чирикли" Зола Кондур, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть официальная статистика и неофициальная. По официальным данным, в Украине 47,5 тысяч ромов. По неофициальной статистике, которая собиралась международными организациями, ромскими посредниками, в Украине в целом от 200 тысяч до 400 тысяч ромов проживает. Наибольшее количество ромов проживает на Закарпатье - это 51 тысяча, вторая по численности Одесская область, третья - Харьковская", - рассказала Кондур.

По ее словам, кочевой образ жизни ведут только ромские общины Закарпатской области.

"С 51 тысячи до 10 процентов. Это вынужденная трудовая миграция. Но точного исследования никто не проводил", - добавила она.

Она отметила, что у ромов на Закарпатье есть трудности с трудоустройством.

Напомним, ранее сегодня директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что в среду, 27 июня, во Львове запланировано совещание с представителями правоохранительных органов по поводу нападения на лагерь ромов.

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Теги публикации: Закарпатская область, ромы, лагерь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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