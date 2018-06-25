В Україні близько 5 тис. ромів ведуть кочовий спосіб життя

Зазначається, що роми на Закарпатті мають труднощі із працевлаштуванням

В Україні близько 5 тисяч ромів ведуть кочовий спосіб життя. Про це розповіла під час прес-конференції віце-президентка МБФ "Чіріклі" Зола Кондур, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є офіційна статистика та неофіційна. За офіційними даними, в Україні 47,5 тисяч ромів. За неофіційною статистикою, яка збиралась міжнародними організаціями, ромськими посередниками, в Україні загалом від 200 тисяч до 400 тисяч ромів проживає. Найбільша кількість ромів проживає на Закарпатті - це 51 тисяча, друга за чисельністю Одеська область, третя - Харківська", - розповіла Кондур.

За її словами, кочовий спосіб життя ведуть тільки ромські громади Закарпатської області.

"З 51 тисячі до 10 відсотків. Це вимушена трудова міграція. Але точного дослідження ніхто не проводив", - додала вона

Вона зазначила, що роми на Закарпатті мають труднощі із працевлаштуванням.

Нагадаємо, раніше сьогодні директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш повідомив, що у середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів.