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В Україні близько 5 тис. ромів ведуть кочовий спосіб життя

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 14:15
Фото: табір ромів (facebook.com/amnestyua)
Фото: табір ромів (facebook.com/amnestyua)

Зазначається, що роми на Закарпатті мають труднощі із працевлаштуванням

В Україні близько 5 тисяч ромів ведуть кочовий спосіб життя. Про це розповіла під час прес-конференції віце-президентка МБФ "Чіріклі" Зола Кондур, передає кореспондент РБК-Україна

"Є офіційна статистика та неофіційна. За офіційними даними, в Україні 47,5 тисяч ромів. За неофіційною статистикою, яка збиралась міжнародними організаціями, ромськими посередниками, в Україні загалом від 200 тисяч до 400 тисяч ромів проживає. Найбільша кількість ромів проживає на Закарпатті - це 51 тисяча, друга за чисельністю Одеська область, третя - Харківська", - розповіла Кондур. 

За її словами, кочовий спосіб життя ведуть тільки ромські громади Закарпатської області. 

"З 51 тисячі до 10 відсотків. Це вимушена трудова міграція. Але точного дослідження ніхто не проводив", - додала вона

Вона зазначила, що роми на Закарпатті мають труднощі із працевлаштуванням.

Нагадаємо, раніше сьогодні директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш повідомив, що у середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів.

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Теги публікації: Закарпатська область, ромы, лагерь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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