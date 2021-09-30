В Украине есть огромный энергетический потенциал для майнинга биткоинов, - Тронь

В Украине есть огромный энергетический потенциал для создания полного цикла добычи и майнинга биткоинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Bitcoin Magazine предпринимателя IT-инвестора, основателя международной компании White Rock Management Сергея Троня.

По его словам, Украина имеет колоссальные избытки генерации электроэнергии, ведь сегодня в нашей стране есть 55 ГВт общей установленной мощности электростанций, из которых в сети, даже в пиковые периоды потребления, в активном использовании находится 20 ГВт. Причина такого положения дел - падение промышленного производства, которое перманентно наблюдается з 1991 года.

"Украина накопила ряд сложнейших задач вокруг атомно-промышленного комплекса, которые привели к низкой эффективности эксплуатации АЭС. Сегодня увеличение доли ВИЭ, параллельно с вынужденным увеличением объема генерации ТЭС для обеспечения суточного балансирования, на фоне падения потребления приводит к вытеснению доли АЭС из энергосистем. КИУМ АЭС Украины в 2020 году составил ~61 %, ориентировочный недовыпуск электроэнергии атомными станциями в 2020 году составил 20,84 ТВт*ч, т.е. эквивалент 3-х блоков ВВЭР-1000", - отметил предприниматель.

По его словам, Украина фактически не использует энергетический потенциал собственных АЭС.

Инвестор также считает, что поскольку развитие промышленности – решение не быстрое и требует значительных инвестиций и ресурсов, то выйти из этой сложной ситуации можно за счет строительства центров обработки данных для добычи биткоинов.

"Ключевая особенность центров обработки данных как потребителя электрической энергии – это значительный объем потребления в режиме 24/7/365 по линейному графику нагрузок. Реализация схемы электроснабжения центра обработки данных непосредственно от атомной генерации позволит обеспечить устойчивые и взаимовыгодные условия кооперации для всех участников: атомные электростанции получат дополнительную возможность для сбыта продукции по конкурентной цене с гарантированным и своевременным расчетом; центр обработки данных - гарантированный и надежный источник электроснабжения; энергосистема Украины разгрузит базовый сегмент рынка, создаст дополнительные возможности в суточном балансировании", - уверен основатель международной компании White Rock Management.

Сергей Тронь также отметил, что строительство и эксплуатация высокотехнологичного, многоцелевого центра обработки данных, источником электроснабжения которого является атомная электростанция, позволяет реализовать проект строительства дата-центра, аналогов которому в Украине не существует.