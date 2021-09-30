В Україні є величезний енергетичний потенціал для майнінга біткоїнів, - Тронь

В Україні є величезний енергетичний потенціал для створення повного циклу видобутку і майнінгу біткоїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Bitcoin Magazine підприємця IT-інвестора, засновника міжнародної компанії White Rock Management Сергія Троня.

За його словами, Україна має колосальні надлишки генерації електроенергії, адже сьогодні в нашій країні є 55 ГВт загальної встановленої потужності електростанцій, з яких в мережі, навіть в пікові періоди споживання, в активному використанні знаходиться 20 ГВт. Причина такого стану справ - падіння промислового виробництва, яке перманентно спостерігається з 1991 року.

"Україна накопичила ряд складних завдань навколо атомно-промислового комплексу, які привели до низької ефективності експлуатації АЕС. Сьогодні збільшення частки ВДЕ, паралельно з вимушеним збільшенням обсягу генерації ТЕС для забезпечення добового балансування, на тлі падіння споживання призводить до витіснення частки АЕС з енергосистем. КВВП АЕС України в 2020 році склав ~ 61%, орієнтовний недовипуск електроенергії атомними станціями в 2020 році склав 20,84 ТВт*год, тобто еквівалент 3-х блоків ВВЕР-1000", - зазначив підприємець.

За його словами, Україна фактично не використовує енергетичний потенціал власних АЕС.

Інвестор також вважає, що оскільки розвиток промисловості - рішення не швидке і вимагає значних інвестицій і ресурсів, то вийти з цієї складної ситуації можна за рахунок будівництва центрів обробки даних для видобутку біткоїнів.

"Ключова особливість центрів обробки даних як споживача електричної енергії - це значний обсяг споживання в режимі 24/7/365 за лінійним графіком навантажень. Реалізація схеми електропостачання центру обробки даних безпосередньо від атомної генерації дозволить забезпечити стійкі і взаємовигідні умови кооперації для всіх учасників: атомні електростанції отримають додаткову можливість для збуту продукції за конкурентною ціною з гарантованим і своєчасним розрахунком; центр обробки даних - гарантоване і надійне джерело електропостачання; енергосистема України розвантажить базовий сегмент ринку, створить додаткові можливості в добовому балансуванні", - упевнений засновник міжнародної компанії White Rock Management.