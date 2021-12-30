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В Украине одобрили госстратегию управления лесами: что она предусматривает

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине одобрили государственную стратегию управления лесами до 2035 года. Документ разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами:

  • несбалансированность функций,
  • отсутствие надлежащего финансирования,
  • наличие коррупции,
  • незаконные рубки,
  • низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры,
  • не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.

Закреплены ключевые цели для решения этих проблем:

  • внедрение эффективного управления лесами путем реформирования действующей системы,
  • обеспечение устойчивости лесов к изменению климата,
  • проведение цифровизации отрасли и развитие рекреации,
  • создание надлежащей системы подготовки специалистов и развитие научного потенциала.

"Благодаря выполнению стратегии ожидается увеличение общего запаса лесов Украины не менее чем до 2,5 млрд куб. метров, повышение уровня абсорбции парниковых газов, обновление заказников, строительство и ремонт лесных дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет введена открытая электронная информационная система в сфере управления лесами. Предусмотрено создание современной материально-технической базы научно-исследовательских учреждений и системы подготовки кадров для лесной отрасли.

Сегодня общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,4 млн га, что составляет 15,9% от всей территории страны. Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов и 6 место по запасу древесины.

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Кабинет Министров Украины