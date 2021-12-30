В Украине одобрили госстратегию управления лесами: что она предусматривает

Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами:

несбалансированность функций,

отсутствие надлежащего финансирования,

наличие коррупции,

незаконные рубки,

низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры,

не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.

Закреплены ключевые цели для решения этих проблем:

внедрение эффективного управления лесами путем реформирования действующей системы,

обеспечение устойчивости лесов к изменению климата,

проведение цифровизации отрасли и развитие рекреации,

создание надлежащей системы подготовки специалистов и развитие научного потенциала.

"Благодаря выполнению стратегии ожидается увеличение общего запаса лесов Украины не менее чем до 2,5 млрд куб. метров, повышение уровня абсорбции парниковых газов, обновление заказников, строительство и ремонт лесных дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет введена открытая электронная информационная система в сфере управления лесами. Предусмотрено создание современной материально-технической базы научно-исследовательских учреждений и системы подготовки кадров для лесной отрасли.

Сегодня общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,4 млн га, что составляет 15,9% от всей территории страны. Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов и 6 место по запасу древесины.