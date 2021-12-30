В Україні схвалили держстратегію управління лісами: що вона передбачає

В Україні схвалили державну стратегію управління лісами до 2035 року. Документ розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про виклики і загрози національній безпеці в екологічній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".
Серед наявних проблем діючої системи управління лісами:
Закріплено ключові цілі для вирішення цих проблем:
"Завдяки виконанню стратегії очікується збільшення загального запасу лісів України не менше ніж до 2,5 млрд куб. метрів, підвищення рівня абсорбції парникових газів, оновлення заказників, будівництво та ремонт лісових доріг тощо", - йдеться у повідомленні.
Крім того, буде запроваджено відкриту електронну інформаційну систему у сфері управління лісами. Передбачено створення сучасної матеріально-технічної бази науково-дослідних установ та системи підготовки кадрів для лісової галузі.
Сьогодні загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що складає 15,9% від всієї території країни. Україна займає 9 місце в Європі за площею лісів та 6 місце за запасом деревини.