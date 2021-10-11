В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов: в какой области самый высокий показатель
Фото: в Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов (GettyImages)
В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра образования Сергея Шкарлета.
В каких областях самые лучшие показатели:
- Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.
- Харьковская область достигла показателя в почти 91%,
- Луганская область - 90%,
- Донецкая область - 89,6%.
Шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:
- Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;
- Ровенская - 74,3%;
- Волынская - 76%;
- Ивано-Франковская - 77,8%;
- Одесская - 78,3%;
- Львовская - 79%.
Дистанционное обучение
По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.
Каникулы
На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.
"Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.