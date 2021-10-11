В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов: в какой области самый высокий показатель

В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал министра образования Сергея Шкарлета.

В каких областях самые лучшие показатели:

Николаевская область : одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.

: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей. Харьковская область достигла показателя в почти 91%,

достигла показателя в почти 91%, Луганская область - 90%,

- 90%, Донецкая область - 89,6%.

Шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:

Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;

Ровенская - 74,3%;

Волынская - 76%;

Ивано-Франковская - 77,8%;

Одесская - 78,3%;

Львовская - 79%.

Дистанционное обучение

По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.

Каникулы

На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.

"Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.