В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян: у якої області найвищий показник
Фото: в Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян (GettyImages)
В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян. Найвищий показник імунізації у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти Сергія Шкарлета.
В яких областях найкращі показники:
- Миколаївська область: однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів.
- Харківська область досягла показника у майже 91%,
- Луганська область - 90%,
- Донецька область - 89,6%.
Шість областей поки що не досягли позначки у 80%. А саме:
- Херсонська - 73% вакцинованих освітян;
- Рівненська - 74,3%;
- Волинська - 76%;
- Івано-Франківська - 77,8%;
- Одеська - 78,3%;
- Львівська - 79%.
Дистанційне навчання
Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн режимі. Більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.
Канікули
На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи.
"Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі", - повідомив Шкарлет.