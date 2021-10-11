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В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян: у якої області найвищий показник

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 15:55
В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян: у якої області найвищий показник Фото: в Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян. Найвищий показник імунізації у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти Сергія Шкарлета.

В яких областях найкращі показники:

  • Миколаївська область: однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів.
  • Харківська область досягла показника у майже 91%,
  • Луганська область - 90%,
  • Донецька область - 89,6%.

Шість областей поки що не досягли позначки у 80%. А саме:

  • Херсонська - 73% вакцинованих освітян;
  • Рівненська - 74,3%;
  • Волинська - 76%;
  • Івано-Франківська - 77,8%;
  • Одеська - 78,3%;
  • Львівська - 79%.

Дистанційне навчання

Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн режимі. Більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.

Канікули

На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи.

"Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі", - повідомив Шкарлет.

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Вакцинація школа
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