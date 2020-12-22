В Украине в одной области больничные койки для COVID заняты более чем на 70%

В Николаевской области больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты 70,1%. В среднем по стране заняты 41,9% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Кроме Николаевской области, более чем наполовину больничные койки заняты в Одесской области (52,9%) и Киеве (50,5%).

По состоянию на 22 декабря в Украине введено 64 077 кроватей для COVID-19.

Также в стране продолжает сокращаться показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас в Украине этот показатель составляет 385,3 при норме 40. Двумя днями ранее показатель заболеваемости составлял 396,9. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (656,7), Черкасской (631,9) и Запорожской (629,1) областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране уже третью неделю подряд фиксируют уменьшение заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю выявили более чем на 8 тысяч новых случаев меньше, чем неделей ранее.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8513 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Днепропетровской области. Выздоровели при этом более 14 тысяч человек.