В Украине нет ни одного проблемного банка, - НБУ

"Важно то, что основные нормативы капитала и ликвидности выполняют абсолютно все банки", - сказал он.

По его словам, у нескольких есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9), но они имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы.

Матузка напомнил, что с 1 апреля банки должны придерживаться нового норматива ликвидности NSFR на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%. "На сегодня в системе только один банк не выполняет это требование. Он не создает системных рисков и почти не имеет обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - сообщил Матузка.

Напомним, NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.