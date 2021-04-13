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В Украине нет ни одного проблемного банка, - НБУ

Автор: Александр Белоус

На сегодня в Украине нет ни одного банка, который бы был отнесен Нацбанком к категории проблемных. Несколько банков выполняют не все нормативы.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка, сообщает пресс-служба НБУ.

"Важно то, что основные нормативы капитала и ликвидности выполняют абсолютно все банки", - сказал он.

По его словам, у нескольких есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9), но они имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы.

Матузка напомнил, что с 1 апреля банки должны придерживаться нового норматива ликвидности NSFR на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%. "На сегодня в системе только один банк не выполняет это требование. Он не создает системных рисков и почти не имеет обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - сообщил Матузка.

Напомним, NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 73 банка.

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