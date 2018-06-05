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Интервью

В Украине нет ни одного предприятия по утилизации и переработке батареек

НовостиПолитика    05.06.2018 - 13:56
Иллюстративное фото (facebook.com/kyivenergo)
Иллюстративное фото (facebook.com/kyivenergo)

По словам Семерака, ситуация с переработкой аккумуляторов несколько лучше

В Украине нет ни одного предприятия по утилизации и переработке батареек. Об этом сегодня журналистам сообщил  министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина

"В Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и переработать батарейки", - сказал он, добавив, что в то же время ситуация с переработкой аккумуляторов несколько лучше.

По словам Семерака, в Украину начнут приходить компании, которые занимаются утилизацией батареек и электронной аппаратуры, в частности после того, как будет принят отдельный  закон "Об утилизации батареек" и закон "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры". 

Напомним, Минэкологии совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.

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Теги публикации: Минэкологии, отходы, Остап Семерак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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