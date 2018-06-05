По словам Семерака, ситуация с переработкой аккумуляторов несколько лучше

В Украине нет ни одного предприятия по утилизации и переработке батареек. Об этом сегодня журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и переработать батарейки", - сказал он, добавив, что в то же время ситуация с переработкой аккумуляторов несколько лучше.

По словам Семерака, в Украину начнут приходить компании, которые занимаются утилизацией батареек и электронной аппаратуры, в частности после того, как будет принят отдельный закон "Об утилизации батареек" и закон "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры".

Напомним, Минэкологии совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.