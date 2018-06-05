За словами Семерака, ситуація з переробкою акумуляторів дещо краща

В Україні немає жодного підприємства з утилізації та переробки батарейок. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

"В Україні немає жодного підприємства, яке належним чином може утилізувати і переробити батарейки", - сказав він, додавши, що в той же час ситуація з переробкою акумуляторів дещо краща.

За словами Семерака, в Україну почнуть приходити компанії, які займаються утилізацією батарейок і електронної апаратури, зокрема після того, як буде прийнятий окремий закон "Про утилізацію батарейок" і закон "Про утилізацію побутової та радіоелектронної апаратури".

Нагадаємо, Мінекології спільно із міжнародними експертами завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами.