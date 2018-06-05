В Минэкологии завершили первый этап подготовки Нацплана управления отходами

Над документом ведомство вместе с экспертами работали более полугода

Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, говорится в сообщении прес-службы ведомства.

Как отмечается, над первой редакцией плана работали более полугода. Сейчас документ проходит экспертное обсуждение.

По словам Семерака, Национальный и региональные планы управления отходами является обязательными согласно обязательствам Украины перед ЕС.

"Это конкретные шаги для достижения целей Стратегии, которую правительство приняло в конце 2017 года, и общенациональный инвестиционный план по привлечению инвесторов, которые, в частности, готовы и умеют строить мусороперерабатывающие заводы и запускать современные линии сортировки мусора", - отметил министр и добавил, что на сегодня есть большой запрос к этому сектору и международного, и украинского бизнеса

Напомним, начиная с 1 февраля 2018 года в Украине в пилотном режиме работает электронный сервис осуществления операций в сфере обращения с отходами в части выдачи разрешений на отходы.