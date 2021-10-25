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В Украине одного из главарей батальона "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения

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Черновцы, Понедельник 25 октября 2021 11:49
В Украине одного из главарей батальона "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения Фото: в Черновцах заочно осудили одного из главарей группировки "Восток" (СБУ)
Автор: Анастасия Рокитна

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Уроженец Макеевки Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Он "отслужил" там от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а затем - первого заместителя начальника штаба полка.

Боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против ВСУ вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле.

Он был неоднократно награжден оккупационной администрацией, сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

В Украине одного из главарей батальона &quot;Восток&quot; заочно приговорили к 10 годам заключенияФото: в Черновцах заочно осудили одного из главарей группировки "Восток"(СБУ)

Суд признал боевика виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

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