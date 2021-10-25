В Україні одного з ватажків батальйону "Восток" заочно засудили до 10 років ув’язнення

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Уродженець Макіївки Донецької області з позивним "Міха" у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків "Восток".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Він "відслужив" там від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом - першого заступника начальника штабу полку.

Бойовик безпосередньо брав участь у бойових діях проти ЗСУ поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки.

Під час відсутності командира полку бойовик виконував його обов’язки та особисто керував незаконним збройним формуванням і, за показами свідків, віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі.

Він був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією, співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

Фото: у Чернівцях заочно засудили одного з ватажків угруповання "Восток" (СБУ)

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.