В Украине ни один регион больше не готов к ослаблению карантина

В Украине по состоянию на 15 октября ни один регион не готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме в 40. Самый высокий показатель наблюдается в Сумской области - 333,8, в Киеве он составляет 195,7.

Также в трех областях - Донецкой, Луганской и Одесской, заполненность больничный коек превышает 70%. В целом по стране больничные кровати первой волны для лечения коронавируса заполнены на 59,7%. Всего сейчас развернуты 35 150 коек для лечения COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницы с коронавирусом госпитализированы уже более 20 тысяч человек. В целом в Украине есть 52 тысячи коек для больных COVID-19.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 5062 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.