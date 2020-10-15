В Україні жоден регіон більше не готовий до ослаблення карантину

В Україні станом на 15 жовтня жоден регіон не готовий до ослаблення карантину. У "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів. В цілому по країні захворюваність на 100 тисяч населення становить 179,1 при нормі 40. Найвищий показник спостерігається в Сумській області - 333,8, в Києві він становить 195,7.

Також у трьох областях - Донецькій, Луганській та Одеській, заповненість лікарняний ліжок перевищує 70%. В цілому по країні лікарняні ліжка першої хвилі для лікування коронавірусу заповнені на 59,7%. Всього зараз розгорнуті 35 150 ліжок для лікування COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарні з коронавірусом госпіталізовано вже понад 20 тисяч осіб. У цілому в Україні є 52 тисячі ліжок для хворих COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 5062 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях і в Києві.