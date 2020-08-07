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Кабмин завтра экстренно соберется из-за ситуации с коронавирусом

Киев, Пятница 07 августа 2020 21:11
Кабмин завтра экстренно соберется из-за ситуации с коронавирусом
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство переходит на чрезвычайный режим работы

В субботу, 8 августа, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Правительство рассмотрит вопрос ухудшения ситуации в некоторых регионах, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По данным правительства, ухудшение ситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

"Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - заявили премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти полторы тысячи случаев коронавируса; также в стране был установлен антирекорд по количеству смертей.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения расширит перечень критериев для определения эпидемической ситуации в регионах; также министерство хочет увеличить количество тестирований.

Кроме того, Минздрав обновил перечень областей, которым запрещено ослаблять карантин.

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