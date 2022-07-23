В Украине объявлено штормовое предупреждение: где и когда ожидать непогоды

В Украине на ночь 24 июля объявлено штормовое предупреждение. Непогода коснется западных регионов, ожидаются шквалы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра ночью в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13 +18, а на побережье морей и Закарпатье до +21. Днем по стране будет в среднем +27 +32, а на юге Одесской области и достигнет +36.

При этом 23-24 июля в южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой (23 июля и в большинстве западных и Житомирской областях) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.