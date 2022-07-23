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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где и когда ожидать непогоды

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Украина, Суббота 23 июля 2022 15:50
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где и когда ожидать непогоды Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине на ночь 24 июля объявлено штормовое предупреждение. Непогода коснется западных регионов, ожидаются шквалы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра ночью в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13 +18, а на побережье морей и Закарпатье до +21. Днем по стране будет в среднем +27 +32, а на юге Одесской области и достигнет +36.

При этом 23-24 июля в южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой (23 июля и в большинстве западных и Житомирской областях) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где и когда ожидать непогоды

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют жаркую погоду, в западных регионах днем местами до +37. Однако на востоке возможны дожди.

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