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В Україні оголошено штормове попередження: де і коли очікувати негоди

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Україна, Субота 23 липня 2022 15:50
В Україні оголошено штормове попередження: де і коли очікувати негоди Фото: в Україні оголошено штормове попередження на завтра (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні на ніч 24 липня оголошено штормове попередження. Негода торкнеться західних регіонів, очікуються шквали та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра вночі у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На іншій території вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13 +18, а на узбережжі морів та Закарпатті до +21. Вдень по країні в середньому +27 +32, а на півдні Одеської області сягне і +36.

При цьому 23-24 липня у південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій (23 липня і у більшості західних та Житомирській областях) оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголошено штормове попередження: де і коли очікувати негоди

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують спекотну погоду, в західних регіонах вдень місцями до +37. Однак на сході можливі дощі.

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Погода в Україні Штормове попередження
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